توفيت الحاجة خديجة نصرالله شقيقة كل من العميد محمود نصر الله من لواء المشاة التاسع والعميد الركن المتقاعد عباس نصر الله (٧٤۰۰۳۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢١ الساعة ۱۷,۰۰ في منزل زوجها الكائن في بلدة عين بورضاي وتوارى الثرى في جبانة بعلبك.

تقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في حسينية أهل البيت في بلدة عين بورضاي - بعلبك، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:

العميد محمود نصر الله: ۷۹/۱۳٥۱۹۸.

العميد الركن المتقاعد عباس نصر الله: ۰۳/۲۰۷۱٤۹.