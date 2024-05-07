توفيت الحاجة فاطمة نصر الله شقيقة كل من العميد محمود نصر الله من لواء المشاة التاسع والعميد الركن المتقاعد عباس نصر الله (٧٤۰۰۳۲) والنقيب المتوفي مهدي نصر الله (۹٦۰۱۲۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٥ الساعة ۱۸:۰۰ في جبانة بعلبك - حي العسيرة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ٦ و ٢٠٢٤/٧/٧ في منزل الفقيدة الكائن في بعلبك - حي العسيرة، أو عبر

الاتصال على الأرقام التالية:

- العميد محمود نصر الله: ۷۹/۱۳٥۱۹۸.

- العميد الركن المتقاعد عباس نصر الله: ۰۳/۲۰۷۱٤۹.