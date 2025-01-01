- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on أربعاء, 01/01/2025 - 18:25
توفيت السيدة سوسان إبراهيم مزهر شقيقة كل من اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر (٧٦٠٠۸۱) والعميد الركن المتقاعد حنا مزهر (٧٤٠٠۳۹) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة مار يوسف - بقسطا - صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٤ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة القديسة ريتا - حرش تابت - سن الفيل.
Ar
Date:
الأربعاء, يناير 1, 2025