توفيت السيدة سوسان إبراهيم مزهر شقيقة كل من اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر (٧٦٠٠۸۱) والعميد الركن المتقاعد حنا مزهر (٧٤٠٠۳۹) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣ الساعة ١٥:٣٠ في كنيسة مار يوسف - بقسطا - صيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٥/١/٤ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة القديسة ريتا - حرش تابت - سن الفيل.