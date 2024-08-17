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Published by lebarmy3 on سبت, 08/17/2024 - 16:13
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على أحد رقمي الهاتف الخلوي:
توفيت المربية ندى سركيس شهلا شقيقة كل من المقدم الطيار المتقاعد دافيد شهلا (٨٦٠١٤١) والمقدم المتقاعد جوزاف شهلا (٩٤٠٠٥٦) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٤/۸/۱۸ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار آسيا العجائبي - تولا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على أحد رقمي الهاتف الخلوي:
- المقدم الطيار المتقاعد دافيد شهلا: ٧٦/٥٩٤٥٩٤.
- المقدم المتقاعد جوزاف شهلا: ٧١/٢٤٥٢٤٥.
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Date:
السبت, أغسطس 17, 2024