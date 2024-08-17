توفيت المربية ندى سركيس شهلا شقيقة كل من المقدم الطيار المتقاعد دافيد شهلا (٨٦٠١٤١) والمقدم المتقاعد جوزاف شهلا (٩٤٠٠٥٦) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٤/۸/۱۸ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار آسيا العجائبي - تولا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على أحد رقمي الهاتف الخلوي:

- المقدم الطيار المتقاعد دافيد شهلا: ٧٦/٥٩٤٥٩٤.

- المقدم المتقاعد جوزاف شهلا: ٧١/٢٤٥٢٤٥.