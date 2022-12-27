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Published by lebarmy3 on أربعاء, 12/28/2022 - 12:17
توفيت السيدة لولو سليم شقيقة كل من معالي وزير الدفاع الوطني العميد الركن المتقاعد موريس سليم والعميد الإداري المتقاعد آمال سليم من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة لولو سليم شقيقة كل من معالي وزير الدفاع الوطني العميد الركن المتقاعد موريس سليم والعميد الإداري المتقاعد آمال سليم من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 28 / 12 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة الوردية – كفرشيما – بعبدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 29 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بمعالي وزير الدفاع الوطني على رقم الهاتف : 295729 / 03. رقم هاتف العميد الإداري المتقاعد آمال سليم لتقبل التعازي 70/202180.
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Date:
الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022