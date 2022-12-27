توفيت السيدة لولو سليم شقيقة كل من معالي وزير الدفاع الوطني العميد الركن المتقاعد موريس سليم والعميد الإداري المتقاعد آمال سليم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 12 / 2022 الساعة 15.00 في كنيسة الوردية – كفرشيما – بعبدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 29 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بمعالي وزير الدفاع الوطني على رقم الهاتف : 295729 / 03. رقم هاتف العميد الإداري المتقاعد آمال سليم لتقبل التعازي 70/202180.