Published by lebarmy2 on أربعاء, 06/05/2024 - 08:07

توفي السيد سامر مرعب شقيق الرائد الشهيد سمير مرعب (٩٥٠٢٧٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٦ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار سمعان العامودي للروم الأرثوذكس، ويوارى الثرى في مدافن قرية كفور العربي - البترون.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٦ لغاية الساعة ۱۹:٣٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي ٧ و٢٠٢٤/٦/٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۲۰:۰۰ في منزل الفقيد الكائن في بتوراتيج - الكورة.

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Date: 
الأربعاء, يونيو 5, 2024