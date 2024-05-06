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Published by lebarmy2 on أربعاء, 06/05/2024 - 08:07
توفي السيد سامر مرعب شقيق الرائد الشهيد سمير مرعب (٩٥٠٢٧٥) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد سامر مرعب شقيق الرائد الشهيد سمير مرعب (٩٥٠٢٧٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٦ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار سمعان العامودي للروم الأرثوذكس، ويوارى الثرى في مدافن قرية كفور العربي - البترون.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٦ لغاية الساعة ۱۹:٣٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي ٧ و٢٠٢٤/٦/٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۲۰:۰۰ في منزل الفقيد الكائن في بتوراتيج - الكورة.
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Date:
الأربعاء, يونيو 5, 2024