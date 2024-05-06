توفي السيد سامر مرعب شقيق الرائد الشهيد سمير مرعب (٩٥٠٢٧٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٦ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار سمعان العامودي للروم الأرثوذكس، ويوارى الثرى في مدافن قرية كفور العربي - البترون.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٦ لغاية الساعة ۱۹:٣٠ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخي ٧ و٢٠٢٤/٦/٨ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۲۰:۰۰ في منزل الفقيد الكائن في بتوراتيج - الكورة.