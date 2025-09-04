- En
Published by lebarmy12 on خميس, 09/04/2025 - 21:37
توفي المهندس كابي منعم الراعي شقيق الرائد المتقاعد ادوار الراعي (٩٤٠٠٢٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٥ الساعة ۱۷,۰۰ في كنيسة مار جرجس القديمة - حملايا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٦ إعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
الخميس, سبتمبر 4, 2025