توفي المهندس كابي منعم الراعي شقيق الرائد المتقاعد ادوار الراعي (٩٤٠٠٢٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٥ الساعة ۱۷,۰۰ في كنيسة مار جرجس القديمة - حملايا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٦ إعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.