توفي السيد سلمان عطالله شقيق الرائد المتقاعد بديع عطالله من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 4 / 2019 الساعة 13.00 في دارة آل عطالله – عين داره.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 28 و 29 / 4 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في دارة آل عطا لله – عين داره وباقي أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة (رقم هاتف الرائد المتقاعد بديع عطا لله : 892931 / 03 – 220771 / 05 ).