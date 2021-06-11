توفي السيد عصام النجار شقيق الرائد المتقاعد جهاد النجار من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 7 / 11 /2021 الساعة 14.30 في كنيسة مار ساسين – دار شمزين – الكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 441572 /03.