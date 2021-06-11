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Published by lebarmy2 on سبت, 11/06/2021 - 21:37
توفي السيد عصام النجار شقيق الرائد المتقاعد جهاد النجار من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد عصام النجار شقيق الرائد المتقاعد جهاد النجار من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 7 / 11 /2021 الساعة 14.30 في كنيسة مار ساسين – دار شمزين – الكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 441572 /03.
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Date:
السبت, نوفمبر 6, 2021