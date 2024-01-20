توفي السيد شوقي ديب سعد الدين شقيق الرائد المتقاعد محمد سعد الدين (20030009) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 1 / 2024 عقب صلاة الظهر في جبانة بلدة كفرشوبا.

تقبل التعازي بتاريخ 21 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جامع الخاشقجي – قاعة خليل الهبري – قصقص – بيروت، أو عبر الإتصال بالرائد المتقاعد محمد سعد الدين على رقم الهاتف: 989467 / 03 .