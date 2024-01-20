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Published by lebarmy4 on سبت, 01/20/2024 - 11:07
توفي السيد شوقي ديب سعد الدين شقيق الرائد المتقاعد محمد سعد الدين (20030009) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد شوقي ديب سعد الدين شقيق الرائد المتقاعد محمد سعد الدين (20030009) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 1 / 2024 عقب صلاة الظهر في جبانة بلدة كفرشوبا.
تقبل التعازي بتاريخ 21 / 1 / 2024 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جامع الخاشقجي – قاعة خليل الهبري – قصقص – بيروت، أو عبر الإتصال بالرائد المتقاعد محمد سعد الدين على رقم الهاتف: 989467 / 03 .
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Date:
السبت, يناير 20, 2024