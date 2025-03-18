توفي السيد مهدي رشيد تاج الدين شقيق الرائد المتقاعد واثق تاج الدين (۹۲۰۱۹۱) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/٣/١٨ الساعة ۱۱:۰۰ في بلدة بعذران - دار البلدة - الشوف.

تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٩ ابتداءً من الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ۱٩:٠٠ وبتاريخ ۲۰۲٥/۳/۲۳ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٤:٠٠ في بلدة بعذران - دار البلدة، وبقية الأيام في منزله في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالرائد المتقاعد واثق تاج الدين على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٨٦٧٠٢٩.