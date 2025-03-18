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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 03/18/2025 - 03:44
توفي السيد مهدي رشيد تاج الدين شقيق الرائد المتقاعد واثق تاج الدين (۹۲۰۱۹۱) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد مهدي رشيد تاج الدين شقيق الرائد المتقاعد واثق تاج الدين (۹۲۰۱۹۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ۲۰۲٥/٣/١٨ الساعة ۱۱:۰۰ في بلدة بعذران - دار البلدة - الشوف.
تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٩ ابتداءً من الساعة ۱۷:۰۰ لغاية الساعة ۱٩:٠٠ وبتاريخ ۲۰۲٥/۳/۲۳ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٤:٠٠ في بلدة بعذران - دار البلدة، وبقية الأيام في منزله في البلدة المذكورة، أو عبر الاتصال بالرائد المتقاعد واثق تاج الدين على رقم الهاتف الخلوي: ٧٠/٨٦٧٠٢٩.
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Date:
الثلاثاء, مارس 18, 2025