توفي السيد محمد جمال شقيق الرائد غسان جمال من فوج المغاوير.

يقام المأتم بتاريخ 24 / 1 / 2022 الساعة 14.00 في جبانة بلدة البابلية – صيدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 17.00 في منزل الضابط القائد صاحب العلاقة الكائن في البلدة المذكورة أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف:100399 /03.