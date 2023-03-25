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Published by lebarmy16 on أحد, 03/26/2023 - 07:17
توفي السيد محمد نزيه بزي شقيق العقيد الركن البحري حسين بزي من القوات البحرية.
توفي السيد محمد نزيه بزي شقيق العقيد الركن البحري حسين بزي من القوات البحرية.
يقام المأتم بتاريخ 26 / 3 / 2023 الساعة 11.00 في جبانة بلدة الصرفند.
تقبل التعازي بتاريخي 26 و 27 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في منزل ذويه الكائن في بلدة الصرفند، وبتاريخ 28 / 3 / 2023 سيقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في حسينية البلدة المذكورة، وبتاريخ 29 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في منزل العقيد الركن البحري حسين بزي الكائن في مساكن الضباط – حارة الست – الجمهور – بناية جورج شربل – الطابق الرابع، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 040307 / 03.
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Date:
السبت, مارس 25, 2023