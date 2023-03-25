توفي السيد محمد نزيه بزي شقيق العقيد الركن البحري حسين بزي من القوات البحرية.

يقام المأتم بتاريخ 26 / 3 / 2023 الساعة 11.00 في جبانة بلدة الصرفند.

تقبل التعازي بتاريخي 26 و 27 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في منزل ذويه الكائن في بلدة الصرفند، وبتاريخ 28 / 3 / 2023 سيقام ذكرى مرور أسبوع على وفاته إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 17.00 في حسينية البلدة المذكورة، وبتاريخ 29 / 3 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 17.00 في منزل العقيد الركن البحري حسين بزي الكائن في مساكن الضباط – حارة الست – الجمهور – بناية جورج شربل – الطابق الرابع، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 040307 / 03.