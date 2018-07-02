توفي السيد محمد قره بيبار شقيق العقيد الركن المتقاعد فريد قره بيبار من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم في مهجر بتاريخ 30 / 1 / 2018.

تقبل التعازي بتاريخ 10 / 2 / 2018 للرجال والنساء إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في خلية جامع عين المريسة (رقم هاتف العقيد الركن المتقاعد فريد قره بيبار 604560 /03).