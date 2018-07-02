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Published by lebarmy10 on أربعاء, 02/07/2018 - 19:32
توفي السيد محمد قره بيبار شقيق العقيد الركن المتقاعد فريد قره بيبار من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد محمد قره بيبار شقيق العقيد الركن المتقاعد فريد قره بيبار من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم في مهجر بتاريخ 30 / 1 / 2018.
تقبل التعازي بتاريخ 10 / 2 / 2018 للرجال والنساء إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في خلية جامع عين المريسة (رقم هاتف العقيد الركن المتقاعد فريد قره بيبار 604560 /03).
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Date:
الأربعاء, فبراير 7, 2018