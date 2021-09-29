توفي بتاريخ 29 / 9 / 2021 الرقيب أول المتقاعد جورج سابا شقيق العقيد الركن الياس سابا من لواء المشاة الاول.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 9 / 2021 الساعة 15.00 في كنيسة رقاد السيدة-جبرايل-عكار, ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه, وبتاريخ 1 / 10 / 2021 في قاعة كاتدرائية مار نقولا-الأشرفية إبتداءّ من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: خلوي 617186 / 03.