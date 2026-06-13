Published by lebarmy12 on سبت, 06/13/2026 - 08:28

توفي السيد سامي حسن التكروري شقيق العقيد الركن خالد التكروري من أركان الجيش للتجهيز.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٣ عقب صلاة الظهر في جامع القصّار - عائشة بكار - بيروت.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الأحد والإثنين بتاريخي ١٤ و٢٠٢٦/٦/١٥ في منزل والده الكائن في منطقة فردان - بيروت (خلف سيّار الدرك - بناية التكروري - الطابق الأرضي).

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Date: 
السبت, يونيو 13, 2026