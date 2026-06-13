توفي السيد سامي حسن التكروري شقيق العقيد الركن خالد التكروري من أركان الجيش للتجهيز.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٣ عقب صلاة الظهر في جامع القصّار - عائشة بكار - بيروت.

تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الأحد والإثنين بتاريخي ١٤ و٢٠٢٦/٦/١٥ في منزل والده الكائن في منطقة فردان - بيروت (خلف سيّار الدرك - بناية التكروري - الطابق الأرضي).