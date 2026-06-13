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Published by lebarmy12 on سبت, 06/13/2026 - 08:28
توفي السيد سامي حسن التكروري شقيق العقيد الركن خالد التكروري من أركان الجيش للتجهيز.
توفي السيد سامي حسن التكروري شقيق العقيد الركن خالد التكروري من أركان الجيش للتجهيز.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٣ عقب صلاة الظهر في جامع القصّار - عائشة بكار - بيروت.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويومي الأحد والإثنين بتاريخي ١٤ و٢٠٢٦/٦/١٥ في منزل والده الكائن في منطقة فردان - بيروت (خلف سيّار الدرك - بناية التكروري - الطابق الأرضي).
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Date:
السبت, يونيو 13, 2026