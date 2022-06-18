توفي السيد مروان ابو شعيا شقيق العقيد الركن مارون ابو شعيا من أركان الجيش للعمليات.

يقام المأتم بتاريخ 19 / 6 / 2022 الساعة 14,30 في كنيسة مار الياس الحي – تعلبايا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00 وبتاريخ 25 / 6 / 2022 إبتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: 71315353