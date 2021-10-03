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Published by lebarmy12 on أربعاء, 03/10/2021 - 10:42
توفي السيد معين سرايا شقيق العقيد الركن نبيل سرايا من فوج الحدود البرية الثالث.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 3 / 2021 الساعة 10,00 في موقف كفرقوق قضاء راشيا ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي بتاريخه لغاية الساعة 18,00 وبتاريخ 10 / 3 / 2021 قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 17,00 وبتاريخ 11 / 3 / 2021 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 17,00 في موقف البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/426560.
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Date:
الثلاثاء, مارس 9, 2021