توفي السيد رامي محمد شقيق العقيد الركن وسام محمد من موسيقى الجيش.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 9 / 2020 الساعة 14.00 في مسجد بلدة جديدة مرجعيون.

تقبل التعازي بتواريخ 1, 2 و 3 /10 / 2020 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 14.00 في منزل الفقيد الكائن في محلة المريجة- مقابل مخفر الدرك – بناية السلام, وعلى رقم هاتف العقيد الركن وسام محمد : 653261 / 70.