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Published by lebarmy16 on ثلاثاء, 09/29/2020 - 22:57
توفي السيد رامي محمد شقيق العقيد الركن وسام محمد من موسيقى الجيش.
توفي السيد رامي محمد شقيق العقيد الركن وسام محمد من موسيقى الجيش.
يقام المأتم بتاريخ 30 / 9 / 2020 الساعة 14.00 في مسجد بلدة جديدة مرجعيون.
تقبل التعازي بتواريخ 1, 2 و 3 /10 / 2020 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 14.00 في منزل الفقيد الكائن في محلة المريجة- مقابل مخفر الدرك – بناية السلام, وعلى رقم هاتف العقيد الركن وسام محمد : 653261 / 70.
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Date:
الثلاثاء, سبتمبر 29, 2020