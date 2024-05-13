توفي السيد محمود حامد شقيق العقيد الركن وليد حامد من اللواء اللوجستي.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٣ الساعة ۱۷:۰۰ في جبانة بلدة مجدل عنجر - البقاع.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل العقيد الركن وليد حامد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٤٣٥٣٧.