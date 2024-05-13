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Published by lebarmy4 on اثنين, 05/13/2024 - 16:22
توفي السيد محمود حامد شقيق العقيد الركن وليد حامد من اللواء اللوجستي.
توفي السيد محمود حامد شقيق العقيد الركن وليد حامد من اللواء اللوجستي.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٣ الساعة ۱۷:۰۰ في جبانة بلدة مجدل عنجر - البقاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل العقيد الركن وليد حامد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٦٤٣٥٣٧.
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Date:
الاثنين, مايو 13, 2024