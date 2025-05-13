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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 05/13/2025 - 07:52
توفي الدكتور نبيل الحجار شقيق العقيد المتقاعد فوزي الحجار (۸۲۰۱۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الدكتور نبيل الحجار شقيق العقيد المتقاعد فوزي الحجار (۸۲۰۱۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٣ الساعة ١٠:٠٠ في جبانة شحيم - مرج علي.
تُقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخَي ١٤ و۲۰۲٥/٥/١٥ في منزل العقيد المتقاعد فوزي الحجار الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۷٦/۰۰۲۳۱۳.
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Date:
الثلاثاء, مايو 13, 2025