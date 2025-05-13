توفي الدكتور نبيل الحجار شقيق العقيد المتقاعد فوزي الحجار (۸۲۰۱۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٣ الساعة ١٠:٠٠ في جبانة شحيم - مرج علي.

تُقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخَي ١٤ و۲۰۲٥/٥/١٥ في منزل العقيد المتقاعد فوزي الحجار الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ۷٦/۰۰۲۳۱۳.