توفي السيد عبد الجليل بو عرم شقيق العقيد المتقاعد محي الدين بو عرم من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 3 / 2022 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة البرجين - الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 4 و 5 / 3 / 2022 في خلية مسجد البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/908780.