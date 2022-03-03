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Published by lebarmy5 on خميس, 03/03/2022 - 15:02
توفي السيد عبد الجليل بو عرم شقيق العقيد المتقاعد محي الدين بو عرم من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد عبد الجليل بو عرم شقيق العقيد المتقاعد محي الدين بو عرم من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 3 / 2022 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة البرجين - الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 4 و 5 / 3 / 2022 في خلية مسجد البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/908780.
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Date:
الخميس, مارس 3, 2022