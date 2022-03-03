Published by lebarmy5 on خميس, 03/03/2022 - 15:02

توفي السيد عبد الجليل بو عرم شقيق العقيد المتقاعد محي الدين بو عرم من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 3 / 2022 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة البرجين - الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 4 و 5 / 3 / 2022 في خلية مسجد البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 03/908780.

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Date: 
الخميس, مارس 3, 2022