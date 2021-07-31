توفي السيد أحمد عبد الله شقيق العقيد حسيب عبد الله من منطقة الجنوب – موقع مرجعيون.

يقام المـأتم بتاريخ 31 / 7 / 2021 الساعة 17.00 في جبانة بلدة كفرشوبا – قضاء حاصبيا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في قاعة مسجد البلدة المذكورة أعلاه ، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 429108 / 03.