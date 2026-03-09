توفي السيد جورج نهرا شقيق العقيد وسيم نهرا من المحكمة العسكرية الدائمة مفصول إلى كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٠ الساعة ١٤.٠٠ في كنيسة مار جرجس - القليعة - مرجعيون.

تُقبل التعازي يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٩ في منزل الفقيد الكائن في بلدة القليعة ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٣/١٠ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ وبعده لغاية الساعة ۱۷.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة، ويوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٣/١١ في منزل الفقيد وفي صالون كنيسة السيدة - الفنار ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰، أو عبر الاتصال بالعقيد وسيم نهرا على رقم الهاتف: ٧٠/٧٤٠٧٧٣.