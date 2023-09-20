توفي الدكتور وليد الجرماني شقيق العميد ادوار الجرماني من جهاز اسكان العسكريين المتطوعين.

يقام المأتم بتاريخ 22 / 9 /2023 الساعة 15.30 في كنيسة مار مارون – بزبدين – بعبدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 23 / 9 /2023 ابتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كاتدرائية القيامة – الربوة – قرنة شهوان.