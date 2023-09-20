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Published by lebarmy2 on خميس, 09/21/2023 - 06:38
توفي الدكتور وليد الجرماني شقيق العميد ادوار الجرماني من جهاز اسكان العسكريين المتطوعين.
توفي الدكتور وليد الجرماني شقيق العميد ادوار الجرماني من جهاز اسكان العسكريين المتطوعين.
يقام المأتم بتاريخ 22 / 9 /2023 الساعة 15.30 في كنيسة مار مارون – بزبدين – بعبدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 23 / 9 /2023 ابتداء من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كاتدرائية القيامة – الربوة – قرنة شهوان.
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Date:
الأربعاء, سبتمبر 20, 2023