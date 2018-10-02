Published by lebarmy2 on سبت, 02/10/2018 - 12:48

توفي السيد حسن نعيم زعرور شقيق العميد الإداري المتقاعد غالب زعرور من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 2 /2018 عقب صلاة الظهر في بلدة الخيام – قضاء مرجعيون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية الساعة 20.00 ، وبتاريخ 12 / 2 /2018 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 20.00 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه قرب جامع البلدة.
(رقم هاتف العميد الإداري المتقاعد غالب زعرور 890106 / 03 )

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Date: 
السبت, فبراير 10, 2018