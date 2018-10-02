- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on سبت, 02/10/2018 - 12:48
توفي السيد حسن نعيم زعرور شقيق العميد الإداري المتقاعد غالب زعرور من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد حسن نعيم زعرور شقيق العميد الإداري المتقاعد غالب زعرور من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 2 /2018 عقب صلاة الظهر في بلدة الخيام – قضاء مرجعيون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولغاية الساعة 20.00 ، وبتاريخ 12 / 2 /2018 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 20.00 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه قرب جامع البلدة.
(رقم هاتف العميد الإداري المتقاعد غالب زعرور 890106 / 03 )
Ar
Date:
السبت, فبراير 10, 2018