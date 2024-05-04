Published by lebarmy2 on جمعة, 04/05/2024 - 10:19

توفي السيد ميلاد أبو سرحال شقيق العميد الإداري المتقاعد ميشال أبو سرحال (٨٣٠٢٥٧) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة السيدة – الناعمة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.

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Date: 
الخميس, أبريل 4, 2024