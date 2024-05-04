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Published by lebarmy2 on جمعة, 04/05/2024 - 10:19
توفي السيد ميلاد أبو سرحال شقيق العميد الإداري المتقاعد ميشال أبو سرحال (٨٣٠٢٥٧) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد ميلاد أبو سرحال شقيق العميد الإداري المتقاعد ميشال أبو سرحال (٨٣٠٢٥٧) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة السيدة – الناعمة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.
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Date:
الخميس, أبريل 4, 2024