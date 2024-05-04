توفي السيد ميلاد أبو سرحال شقيق العميد الإداري المتقاعد ميشال أبو سرحال (٨٣٠٢٥٧) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٥ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة السيدة – الناعمة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٦ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.