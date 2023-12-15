توفي في المهجر المهندس ميشال شاهين شقيق العميد الاداري المتقاعد مهى شاهين (920178) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 12 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة رفع الصليب - وجه الحجر – البترون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 18 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالة الرعية المذكورة أعلاه.