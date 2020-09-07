توفي بتاريخ 8 / 7 / 2020 المعاون أول المتقاعد مارون الأسمر شقيق العميد الركن الإداري المتقاعد جوزاف الأسمر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام الماتم بتاريخ 9 / 7 / 2020 الساعة 15.00 في كنيسة مار مارون – جزين.

تقبل التعازي بتاريخ 9 / 7 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه. (رقم هاتف العميد الركن الاداري المتقاعد جوزاف الاسمر:274797 /70).