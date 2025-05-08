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Published by lebarmy5 on خميس, 05/08/2025 - 08:38
توفي السيد مخائيل العلم شقيق العميد الركن الإداري المتقاعد لويس العلم (۸۳۰۲۷۲) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٨ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار سابا الرعائية - عبدين - بشري.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/٩ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:٠۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن الإداري المتقاعد لويس العلم على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۸۸۸۹۸۲.
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Date:
الأربعاء, مايو 7, 2025