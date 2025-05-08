توفي السيد مخائيل العلم شقيق العميد الركن الإداري المتقاعد لويس العلم (۸۳۰۲۷۲) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٨ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار سابا الرعائية - عبدين - بشري.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٥/٥/٩ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:٠۰ في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن الإداري المتقاعد لويس العلم على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۸۸۸۹۸۲.