توفي الدكتور وليد معلوف شقيق العميد الركن البحري المتقاعد جورج معلوف من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 9 /3 / 2017 الساعة 15.00 في كنيسة مار أنطونيوس الكبير- نيحا- البقاع.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 10 و 11 /3/ 2017 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القديسة ريتا مونتيفردي.

