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Published by fkhatoum on خميس, 03/09/2017 - 18:04
توفي الدكتور وليد معلوف شقيق العميد الركن البحري المتقاعد جورج معلوف من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الدكتور وليد معلوف شقيق العميد الركن البحري المتقاعد جورج معلوف من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 9 /3 / 2017 الساعة 15.00 في كنيسة مار أنطونيوس الكبير- نيحا- البقاع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخي 10 و 11 /3/ 2017 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة القديسة ريتا مونتيفردي.
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Date:
الأربعاء, مارس 8, 2017