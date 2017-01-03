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Published by askassem on أربعاء, 03/01/2017 - 09:44
توفي السيد كابي معلوف شقيق العميد الركن الطيار الشهيد بولص معلوف من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 28 / 2 / 2017 الساعة 12.00 في مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك – طريق الشام – مقابل الطبية ويوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في بلدة كفرعقاب – المتن.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 1 و 2 / 3 / 2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الثلاثاء, فبراير 28, 2017