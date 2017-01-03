توفي السيد كابي معلوف شقيق العميد الركن الطيار الشهيد بولص معلوف من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 2 / 2017 الساعة 12.00 في مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك – طريق الشام – مقابل الطبية ويوارى الثرى في مدافن العائلة الكائنة في بلدة كفرعقاب – المتن.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 1 و 2 / 3 / 2017 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.