- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy10 on اثنين, 05/22/2023 - 14:04
توفي السيد علي فرحات شقيق العميد الركن الطيار المتقاعد امين فرحات من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد علي فرحات شقيق العميد الركن الطيار المتقاعد امين فرحات من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 5 / 2023 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة الطيبة – قضاء مرجعيون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 18 و19 / 5 / 2023 في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 22 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة علر رقم الهاتف: 668221 /03.
Ar
Date:
الثلاثاء, مايو 16, 2023