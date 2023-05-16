توفي السيد علي فرحات شقيق العميد الركن الطيار المتقاعد امين فرحات من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 17 / 5 / 2023 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة الطيبة – قضاء مرجعيون.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 18 و19 / 5 / 2023 في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 22 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة علر رقم الهاتف: 668221 /03.