Published by lebarmy10 on اثنين, 05/22/2023 - 14:04

توفي السيد علي فرحات شقيق العميد الركن الطيار المتقاعد امين فرحات من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 17 / 5 / 2023 بعد صلاة الظهر في جبانة بلدة الطيبة – قضاء مرجعيون.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 18 و19 / 5 / 2023 في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 22 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء – خلف المديرية العامة لأمن الدولة، أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة علر رقم الهاتف: 668221 /03.

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Date: 
الثلاثاء, مايو 16, 2023