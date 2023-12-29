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Published by lebarmy16 on سبت, 12/30/2023 - 07:35
توفي الشيخ بيار الهاشم شقيق العميد الركن المتقاعد أسد الهاشم (820114) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الشيخ بيار الهاشم شقيق العميد الركن المتقاعد أسد الهاشم (820114) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 31 / 12 / 2023 الساعة 14.30 في كنيسة مار بطرس وبولس الرعائية – العاقورة.
تقبل التعازي بتاريخ 30 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة مار جرجس – جبيل، وبتاريخ 31 / 12 / 2023 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبعده لغاية الساعة 16.00 في كنيسة مار بطرس وبولس الرعائية – العاقورة، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد أسد الهاشم على رقم الهاتف: 733272 / 03.
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Date:
الجمعة, ديسمبر 29, 2023