توفي الشيخ بيار الهاشم شقيق العميد الركن المتقاعد أسد الهاشم (820114) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 31 / 12 / 2023 الساعة 14.30 في كنيسة مار بطرس وبولس الرعائية – العاقورة.

تقبل التعازي بتاريخ 30 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة مار جرجس – جبيل، وبتاريخ 31 / 12 / 2023 قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبعده لغاية الساعة 16.00 في كنيسة مار بطرس وبولس الرعائية – العاقورة، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد أسد الهاشم على رقم الهاتف: 733272 / 03.