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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 10/01/2024 - 13:03
توفي السيد جوزيف جعجع شقيق العميد الركن المتقاعد إيلي جعجع (٨٦٠۱٦٢) من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠ الساعة ١٦:٠٠ في كاتدرائية مار سابا - بشري.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰، في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٩٥٠٣٠٣.
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Date:
الثلاثاء, أكتوبر 1, 2024