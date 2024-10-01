توفي السيد جوزيف جعجع شقيق العميد الركن المتقاعد إيلي جعجع (٨٦٠۱٦٢) من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠ الساعة ١٦:٠٠ في كاتدرائية مار سابا - بشري.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰، في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٩٥٠٣٠٣.