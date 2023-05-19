توفي السيد اندره سماحة شقيق العميد الركن المتقاعد المتوفي روجيه سماحة من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 18 / 5 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك - الربوة ويوارى الثرى في مدافن العائلة - الخنشارة، حيث يقام صلاة البخور عن نفسه في كاتدرائية النبي الياس - الخنشارة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخ 19 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:

السيد برنار اندره سماحة: 70/255055.

السيد روي اندره سماحة: 03/272424.

السيدة جويل اندره سماحة:03/297274.