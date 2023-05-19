- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy4 on جمعة, 05/19/2023 - 07:45
توفي السيد اندره سماحة شقيق العميد الركن المتقاعد المتوفي روجيه سماحة من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد اندره سماحة شقيق العميد الركن المتقاعد المتوفي روجيه سماحة من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 18 / 5 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك - الربوة ويوارى الثرى في مدافن العائلة - الخنشارة، حيث يقام صلاة البخور عن نفسه في كاتدرائية النبي الياس - الخنشارة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخ 19 / 5 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد الأرقام التالية:
السيد برنار اندره سماحة: 70/255055.
السيد روي اندره سماحة: 03/272424.
السيدة جويل اندره سماحة:03/297274.
Ar
Date:
الخميس, مايو 18, 2023