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Published by hrmozian on سبت, 06/10/2017 - 10:33
يقام المأتم بتاريخ 10 /6 /2017 عقب صلاة الظهر في جامع الخاشقجي حيث يوارى الثرى في جبانة الشهداء.
توفي الحاج عبد الرحمن أحمد صبحي الشيخة شقيق العميد الركن المتقاعد المتوفي سامي الشيخة من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 10 /6 /2017 عقب صلاة الظهر في جامع الخاشقجي حيث يوارى الثرى في جبانة الشهداء.
تقبل التعازي بتاريخي 11 و 12 /6 /2017 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 18,00 في فندق هوليدي إن Dunes – فردان (رقم الهاتف 721990 /03)
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Date:
الجمعة, يونيو 9, 2017