توفي الحاج عبد الرحمن أحمد صبحي الشيخة شقيق العميد الركن المتقاعد المتوفي سامي الشيخة من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 /6 /2017 عقب صلاة الظهر في جامع الخاشقجي حيث يوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تقبل التعازي بتاريخي 11 و 12 /6 /2017 إبتداءً من الساعة 13,00 ولغاية الساعة 18,00 في فندق هوليدي إن Dunes – فردان (رقم الهاتف 721990 /03)