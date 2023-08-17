توفي السيد ابراهيم حطيط شقيق العميد الركن المتقاعد امين حطيط (750080) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 16 / 8 / 2023 الساعة 14.00 في بلدة الدوير – النبطية ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البيدر، وبتاريخي 17 و 18 / 8 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 وابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة النادي الحسيني – الدوير، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد امين حطيط على رقم الهاتف: 800080 / 03.