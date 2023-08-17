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Published by lebarmy4 on خميس, 08/17/2023 - 10:38
توفي السيد ابراهيم حطيط شقيق العميد الركن المتقاعد امين حطيط (750080) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد ابراهيم حطيط شقيق العميد الركن المتقاعد امين حطيط (750080) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 16 / 8 / 2023 الساعة 14.00 في بلدة الدوير – النبطية ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في البيدر، وبتاريخي 17 و 18 / 8 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 وابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة النادي الحسيني – الدوير، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد امين حطيط على رقم الهاتف: 800080 / 03.
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Date:
الأربعاء, أغسطس 16, 2023