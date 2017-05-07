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Published by amhammoud on أربعاء, 07/05/2017 - 20:35
توفي السيد الياس مارون باخوص شقيق العميد الركن المتقاعد باخوص باخوص من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 7 / 2017 الساعة 12,00 في كنيسة مارنوهرا – فرن الشباك وينقل الجثمان الى بلدة جزين حيث يوارى الثرى.
تقبل التعازي قبل الصلاة إبتدأ من الساعة 10,00 وبتاريخي 7و8 / 7 / 2017 إبتدأ من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة مار نوهرا – فرن الشباك وبعد الدفن ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة مار يوسف – جزين.
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Date:
الأربعاء, يوليو 5, 2017