توفي السيد الياس مارون باخوص شقيق العميد الركن المتقاعد باخوص باخوص من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 7 / 2017 الساعة 12,00 في كنيسة مارنوهرا – فرن الشباك وينقل الجثمان الى بلدة جزين حيث يوارى الثرى.

تقبل التعازي قبل الصلاة إبتدأ من الساعة 10,00 وبتاريخي 7و8 / 7 / 2017 إبتدأ من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة مار نوهرا – فرن الشباك وبعد الدفن ولغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة مار يوسف – جزين.