توفي السيد كميل ابو شقرا شقيق العميد الركن المتقاعد بهيج ابو شقرا من ضباط الجيش اللبناني,

يقام المأتم بتاريخ 25 / 9 / 2020 الساعة 11.00 في دار بلدة عماطور – الشوف.

تقبل التعازي بتواريخ 26,25 و 27 / 9 / 2020 إبتداءً من الساعة 16.00 و لغاية الساعة 19.00 في منزل الفقيد الكائن في بلدة بعدران – الشوف (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد بهيج ابو شقرا: 877284 / 03).