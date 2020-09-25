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Published by lebarmy16 on جمعة, 09/25/2020 - 13:20
توفي السيد كميل ابو شقرا شقيق العميد الركن المتقاعد بهيج ابو شقرا من ضباط الجيش اللبناني,
توفي السيد كميل ابو شقرا شقيق العميد الركن المتقاعد بهيج ابو شقرا من ضباط الجيش اللبناني,
يقام المأتم بتاريخ 25 / 9 / 2020 الساعة 11.00 في دار بلدة عماطور – الشوف.
تقبل التعازي بتواريخ 26,25 و 27 / 9 / 2020 إبتداءً من الساعة 16.00 و لغاية الساعة 19.00 في منزل الفقيد الكائن في بلدة بعدران – الشوف (رقم هاتف العميد الركن المتقاعد بهيج ابو شقرا: 877284 / 03).
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Date:
الجمعة, سبتمبر 25, 2020