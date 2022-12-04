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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 04/12/2022 - 20:24
توفي السيد موريس عماد شقيق العميد الركن المتقاعد بيار عماد من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 13 / 4 / 2022 الساعة 13.00 في كنيسة مار مارون – عندقت.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، وبتاريخ 19 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة الصعود – ضبيه ، أو عبر الإتصال بالضابط لاعام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 225588 / 70.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 12, 2022