توفي السيد موريس عماد شقيق العميد الركن المتقاعد بيار عماد من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 / 4 / 2022 الساعة 13.00 في كنيسة مار مارون – عندقت.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، وبتاريخ 19 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة الصعود – ضبيه ، أو عبر الإتصال بالضابط لاعام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف : 225588 / 70.