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Published by lebarmy16 on جمعة, 02/09/2024 - 17:59
توفي السيد إيلي الحلو شقيق العميد الركن المتقاعد جان الحلو (840013) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد إيلي الحلو شقيق العميد الركن المتقاعد جان الحلو (840013) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 2 / 2024 الساعة 10.00 في كنيسة الأخوة الإنجيلية – الأشرفية (شارع كنيسة الأخوة قرب مجمع سان جورج).
تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة الأخوة – جزين، وبتاريخ 11 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد جان الحلو على رقم الهاتف: 243618 / 03.
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Date:
الجمعة, فبراير 9, 2024