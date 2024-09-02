توفي السيد إيلي الحلو شقيق العميد الركن المتقاعد جان الحلو (840013) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 2 / 2024 الساعة 10.00 في كنيسة الأخوة الإنجيلية – الأشرفية (شارع كنيسة الأخوة قرب مجمع سان جورج).

تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة الأخوة – جزين، وبتاريخ 11 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد جان الحلو على رقم الهاتف: 243618 / 03.