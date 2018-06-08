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Published by lebarmy4 on اثنين, 08/06/2018 - 12:34
توفي السيد جاك الخوري شقيق العميد الركن المتقاعد جورج الخوري من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد جاك الخوري شقيق العميد الركن المتقاعد جورج الخوري من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 8 / 2018 الساعة 13.00 في كنيسة مار جريس – الدكوانة ، ثم ينقل بعدها إلى مسقط رأسه في بيت لهيا ، حيث يقام صلاة وضع البخور الساعة 16.00 في كنيسة مار إلياس.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبتاريخ 7 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جريس – الدكوانة.
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Date:
الأحد, أغسطس 5, 2018