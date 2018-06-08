Published by lebarmy4 on اثنين, 08/06/2018 - 12:34

توفي السيد جاك الخوري شقيق العميد الركن المتقاعد جورج الخوري من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 6 / 8 / 2018 الساعة 13.00 في كنيسة مار جريس – الدكوانة ، ثم ينقل بعدها إلى مسقط رأسه في بيت لهيا ، حيث يقام صلاة وضع البخور الساعة 16.00 في كنيسة مار إلياس.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبتاريخ 7 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جريس – الدكوانة.

 

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Date: 
الأحد, أغسطس 5, 2018