توفي السيد جاك الخوري شقيق العميد الركن المتقاعد جورج الخوري من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 6 / 8 / 2018 الساعة 13.00 في كنيسة مار جريس – الدكوانة ، ثم ينقل بعدها إلى مسقط رأسه في بيت لهيا ، حيث يقام صلاة وضع البخور الساعة 16.00 في كنيسة مار إلياس.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبتاريخ 7 / 8 / 2018 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار جريس – الدكوانة.