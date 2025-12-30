- En
ثلاثاء, 12/30/2025
توفي المربّي محمد حسن أيوب شقيق العميد الركن المتقاعد حسن أيوب (٧٦۰۱۷۱) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۳۱ الساعة ۱۱.۰۰ في جبانة بلدة يحمر الشقيف - النبطية.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الخميس والجمعة بتاريخي ١ و۲۰۲٦/١/٢ في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة، ويوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/١/٥ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في الجمعية الإسلامية للتخصّص والتوجيه العلمي - الرملة البيضاء، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد حسن أيوب على رقم الهاتف: ٠٣/٦١٦٩٠٠.
تُقام ذكرى أسبوع على وفاة الفقيد يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢ الساعة ١٤.٠٠ في حسينية البلدة.
الثلاثاء, ديسمبر 30, 2025