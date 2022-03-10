توفي المقدم ربيع فقيه من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شقيق العميد الركن المتقاعد حسن فقيه من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 10 / 2022 الساعة 14.00 في جبانة بلدة طير فلسيه.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 9.00 في حسينية البلدة المذكورة، وبعد الدفن طيلة أيام الأسبوع في منزل ذوية الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد حسن فقيه على رقم الهاتف:744377 /03.