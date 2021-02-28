توفي المربي الدكتور أحمد وهبي شقيق العميد الركن المتقاعد رائف وهبي من ضباط الجيش اللبناني وزوج العميد المتقاعد أمال وهبي من ضباط المديرية العامة للأمن العام ووالد النقيب دانا وهبي من ضباط المديرية المذكورة.

أقيم المأتم بتاريخ 28 / 2 /2021.

تقبل التعازي عبر الإتصال بأصحاب العلاقة عاى ارقام الهواتف التالية:

- العميد الركن المتقاعد رائف وهبي: 424141 /03.

- العميد المتقاعد أمال وهبي: 337313 /03.

- النقيب دانا وهبي: 132000 /70.