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Published by lebarmy12 on اثنين, 09/02/2019 - 00:46
توفي الحاج ابراهيم عبد الرحيم الايوبي شقيق العميد الركن المتقاعد رمزي الايوبي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 2 / 9 / 2019 عقب صلاة العصر في مسجد السلطان صلاح الدين الأيوبي – دده.
تقبل التعازي بتاريخ 2 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 19,00 للرجال في منزل العميد الركن المتقاعد رمزي الأيوبي الكائن في بلدة دده - الكورة - مشروع الحريري، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في بلدة دده – الكورة – مقابل مدرسة دده الرسمية.
(هاتف العميد الركن المتقاعد رمزي الايوبي 03/875755).
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Date:
الأحد, سبتمبر 1, 2019