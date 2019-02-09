توفي الحاج ابراهيم عبد الرحيم الايوبي شقيق العميد الركن المتقاعد رمزي الايوبي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 9 / 2019 عقب صلاة العصر في مسجد السلطان صلاح الدين الأيوبي – دده.

تقبل التعازي بتاريخ 2 / 9 / 2019 إبتداءً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 19,00 للرجال في منزل العميد الركن المتقاعد رمزي الأيوبي الكائن في بلدة دده - الكورة - مشروع الحريري، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في بلدة دده – الكورة – مقابل مدرسة دده الرسمية.

(هاتف العميد الركن المتقاعد رمزي الايوبي 03/875755).