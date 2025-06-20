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Published by lebarmy12 on جمعة, 06/20/2025 - 15:54
توفي السيد غسان جرجس حداد شقيق العميد الركن المتقاعد سليم حداد (۸۰۰۰۱۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢١ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة مار يوحنا - حمانا.
تُقبل التعازي يوم السبت بتاريخ ۲۰٢٥/٦/٢١ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٨:٠٠ ويوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٢ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد سليم حداد على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٣٤٤٢٠٧.
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Date:
الجمعة, يونيو 20, 2025