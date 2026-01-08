توفي المربّي جرجس سركيس ليون شقيق العميد الركن المتقاعد سليم ليون (۷۱٠٠٦۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/۱/۸ الساعة ١٤.٠٠ في كنيسة مار سمعان العامودي - بيت ملات - عكار.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٧.٠٠ في صالة الكنيسة المذكورة ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٩ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في كاتدرائية مار جرجس - صربا أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد سليم ليون على رقم الهاتف: ٠٣/٢٩٦٨١٤.