Published by lebarmy5 on خميس, 01/08/2026 - 08:09
توفي المربّي جرجس سركيس ليون شقيق العميد الركن المتقاعد سليم ليون (۷۱٠٠٦۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/۱/۸ الساعة ١٤.٠٠ في كنيسة مار سمعان العامودي - بيت ملات - عكار.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٧.٠٠ في صالة الكنيسة المذكورة ويوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٩ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في كاتدرائية مار جرجس - صربا أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد سليم ليون على رقم الهاتف: ٠٣/٢٩٦٨١٤.
الخميس, يناير 8, 2026