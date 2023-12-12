Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 12/12/2023 - 18:46

توفي السيد نبيل الشويري شقيق العميد الركن المتقاعد سمير الشويري (700014) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 13 /12 / 2023 الساعة 13,00 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس – مار متر – الأشرفية ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 11,00 وبتاريخ 14 /12 / 2023 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:

  • العميد الركن المتقاعد سمير الشويري:117708 /03.
  • العميد الركن المتقاعد غسان نعمان:608460 /03.

 

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Date: 
الثلاثاء, ديسمبر 12, 2023